Proti rozhodnutí soudu o pádu mostu ve Vilémově se odvolali všichni zbývající obžalovaní

Podle státní zástupkyně Zdeňky Tománkové jsou tresty příliš nízké. V obžalobě navrhovala nepodmíněné tresty. „Věřím, že za toto jednání s takovými následky, jaké nastaly, by byl odpovídající trest nepodmíněný tak, jak jsem navrhovala na samém začátku. Chápu situaci, která byla vzniklá časem, avšak nemyslím si, že by to mělo být ku prospěchu obviněných,“ řekla po vynesení rozsudku. Právě čas, o kterém se zmínila, hrál roli při určení trestů. Jejich výši soud odůvodnil právě dlouhou dobou, po kterou proces trvá.

K případu se vrátil soud poté, co jeho dřívější rozhodnutí zrušil krajský soud. Původně obžalované zcela zprostil viny. Soudní řízení pokračuje od konce roku 2016. První rozhodnutí soud vydal až v roce 2018. Proces ale ovlivnila také pandemie covidu-19.

Most ve Vilémově se zhroutil 4. září 2014. Pod jeho konstrukcí v tu chvíli pracovalo šest dělníků z Česka a Slovenska. Muži měli připravovat podpěry pro klenbu ve chvíli, kdy se most rozlomil v půlce. Zřícení si tehdy vyžádalo celkem čtyři oběti, muži zemřeli na místě pod těžkými kameny. Dva dělníci přežili, jeden s několika šrámy, druhý utrpěl těžká zranění poté, co ho kámen zavalil do půli těla.

V případu bylo celkem deset obžalovaných

Státní zástupce obžaloval celkem deset lidí. S polovinou z nich už řízení pravomocně skončilo. Soud odsoudil dva stavbyvedoucí ke dvouletým podmínkám, krajský soud jim ale letos v červnu tresty zpřísnil. Původní dvouapůlleté podmínky a zákazy činnosti jim odvolací soud prodloužil na čtyři roky. Právě jeden ze stavbyvedoucích údajně nařídil odtěžování zeminy u mostní podpěry, to mohlo být podle soudu zásadním důvodem pro zřícení mostu.

Odvolací soud také zrušil stíhání dvou koordinátorů bezpečnosti práce. Zastavené je i trestní stíhání úřednice krajského úřadu. V jejím případě soud nevyhověl odvolání státní zástupkyně v její neprospěch.