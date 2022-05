Podle starostů by měl proces vzniku Národního parku Křivoklátsko začít až po zářijových volbách

Starostové chtějí odklad zahájení procesu vzniku Národního parku Křivoklátsko, aby se do rozhodování zapojila vedení obcí vzešlá ze zářijových voleb. Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL) jim řekla, že se nad tím zamyslí. Aktuálně plánovaný termín zahájení je 9. června, což by znamenalo, že devadesátidenní lhůta pro vyjádření skončí několik dní před volbami. Zaznělo to na čtvrteční besedě zástupců obcí z regionu s ministryní. Několik starostů jednání opustilo už po zhruba půlhodině jednání.