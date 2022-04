Viníkem srážky dvou vlaků u Milavčí, při které zemřeli tři lidé, byl strojvedoucí, uvedla inspekce

Za loňskou srážku dvou vlaků u obce Milavče na Domažlicku mohl podle Drážní inspekce (DI) strojvedoucí Západního expresu, který při nehodě zahynul. Informoval o tom server Zdopravy.cz. Inspektoři vyloučili, že by příčinou srážky mohlo být oslnění strojvedoucího nebo špatně viditelné návěstidlo. Západní expres jedoucí z Mnichova do Prahy a osobní vlak z Plzně do Domažlic se srazily 4. srpna 2021. Tři lidé - oba strojvedoucí a cestující z osobního vlaku - zahynuli a 56 se zranilo.