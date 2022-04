Zastupitelé v České Lípě zrušili přejmenování ulic Moskevské a Ruské

O svolání středečního mimořádného jednání požádala desítka většinou opozičních zastupitelů, z toho polovina nebyla tehdy při jednání přítomna. Podle opoziční zastupitelky a bývalé starostky Romany Žatecké (ČSSD) byl návrh projednáván údajně na základě žádosti občanů, kterou ale nikdo neviděl a zastupitelé ji nedostali. „Návrh se projednával v utajení před veřejností, nebyl totiž součást zveřejněného programu a nebyl ani zveřejněn na úřední desce,“ řekla.

Rozhodnutí zrušit březnové usnesení ve středu předcházela více než dvouhodinová diskuse, ve které vystoupili nejen zastupitelé, ale také obyvatelé obou ulic a tamní podnikatelé, kterých se změna bezprostředně dotýká. Na jednání jich přišlo několik desítek.

Petice proti přejmenování ulic

Proti přejmenování ulic vznikla v České Lípě i petice, pod kterou se už podepsalo více než 1100 lidí. V diskusi mimo jiné zazněly i výzvy, aby město vyhlásilo ke změně názvů ulic referendum. To ale starostka odmítla s upozorněním, že by to trvalo příliš dlouho, a navíc by to bylo příliš drahé.

Zastupitelé se v březnu rozhodli přejmenovat dvě ulice, kterým po roce 1989 zůstala původní jména. Moskevské ulici chtěli vrátit původní historický název Křížová, z Ruské ulice by měla být Vilová. Tento název není původní, původně se jmenovala Bártlova, nový název představitelé města zvolili vzhledem k současné podobě ulice. Nejde ale o jediné názvy ulic, které ve městě s 37 tisíci obyvateli odkazují na Rusko – patří k nim třeba Alexandrovská nebo Vladimirská, u těch radnice změnu názvu nenavrhla.