Ženu osvobozenou za vraždu novorozeného syna poslal soud opět na 17 let do vězení

Nejvyšší soud měl výhrady k posudku

Matku soud poslal v roce 2018 do vězení na 17 let, verdikt potvrdil i vrchní soud. Nejvyšší soud ale rozsudky zrušil a věc vrátil do Plzně. Výhrady měl mimo jiné k výslechu zpracovatele posudku z gynekologie. Protože ale jeho autor už není soudním znalcem, musel krajský soud loni jednání odročit a zadal vypracování nového posudku jinému soudnímu znalci.

Obžalovaná žena, která už si z trestu odpykala více než rok, odmítá, že by dítě zabila. Tvrdí ale, že hned po rychlém porodu doma v koupelně dítě neomyla ani neošetřila a řekla své matce, ať ho odveze do babyboxu. Obhajoba tvrdí, že není jasné, kdy těžká zranění vznikla, a naznačuje, že to mohlo být až poté, co bylo dítě umístěno v babyboxu, například až ve fakultní nemocnici. To ale kategoricky odmítli neonatologové z nemocnice a následně i soudní znalci.