Praha začne připravovat rekonstrukci Ďolíčku. V okolí chce postavit byty a sportovní halu

Jako první by podle primátorova náměstka Petra Hlaváčka (za TOP 09) měla přijít na řadu architektonická soutěž na rekonstrukci a dostavbu stadionu. „Soutěž na stadion by mohla být vyhlášena ještě v létě,“ řekl. Nejprve je podle něj třeba dokončit ekonomicko-provozní analýzu. Dodal také, že 15 procent bytů v plánovaném domě by mělo připadnout Praze 10.

Stadion by se měl při rekonstrukci rozšířit tak, aby jeho kapacita plnila normy pro prvoligové zápasy a zápasy v evropských soutěžích. Nyní je neplní a klub Bohemians má dlouhodobou výjimku. Podle schváleného dokumentu město také zvažuje v rámci rekonstrukce rozšířit jižní tribunu při ulici Vršovická o kanceláře a komerční prostory, které by město mohlo využívat pro své účely nebo ke komerčnímu pronájmu.

Byty, parkoviště, krytá hala

Magistrát kromě toho plánuje na přilehlém parkovišti postavit dům s městskými nájemními byty. Kromě bytů město počítá s dalšími komerčními plochami. „V projektu je dále předpokládáno, že bude vybudováno více než sto parkovacích míst,“ stojí v dokumentu.

Naproti stadionu přes Vršovickou ulici u Gymnázia Přípotoční má vzniknout nová krytá sportovní hala. Ta by měla být podle záměru města využívána gymnáziem, sportovními kluby i veřejností a zahrnovat by měla kromě sportovních ploch i obchodní prostory k pronájmu a garáž pro tři stovky automobilů. Parkování by mělo být k dispozici i místním obyvatelům.

Kromě toho město plánuje úpravy a zlepšení průchodnosti okolí stadionu. Všechny plánované projekty bude připravovat PDS ve spolupráci s Prahou 10 a dalšími organizacemi, což má zajistit lepší koordinaci rozvoje celé lokality.