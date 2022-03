Po dvou letech rekonstrukce se otevře muzeum v České Lípě. Novinkou je uranový důl

Ve sklepení muzea je vytvořená imitace dolu s kolejišti a vozíky vážícími několik set kilogramů i dvoutunovým důlním nakladačem. „Všechen ten materiál je využit a rozmístěn tak, jak by to v dole mohlo vypadat,“ dodal Mužák.

„Celou expozici doprovázejí textové a grafické panely. Jsou udělané v rámci příběhu od objevu uranu, přes to, jak to dřív vypadalo ve Stráži pod Ralskem a Hamru před dobou uranovou až po samotnou těžbu,“ sdělil autor expozice Petr Mužák.

Zřejmě největším lákadlem z novinek bude expozice věnovaná těžbě uranu, která výrazně ovlivnila Českolipsko ve druhé polovině 20. století. Kromě silného zásahu do přírody přinesla regionu zejména v 70. a 80. letech příliv nových obyvatel, a s tím související výstavbu.

„Tím, že jsme byli dva roky uzavření pro návštěvníky, tak jsme nastavili takzvané dobrovolné vstupné, které doporučujeme v určité výši. A je na návštěvnících, až si projdou muzeum, jestli se rozhodnou, že nám to vstupné dají, nebo nedají, tím nás také ohodnotí,“ řekl Vitáček. Doporučené vstupné je 120 korun, zlevněné 60 a pro rodiny 240. Lidé ale mohou nechat libovolnou částku.

Do muzea se přestěhoval medvěd z děčínské zoo

Podle ředitele byly částečně upraveny i další expozice. Nepřehlédnutelný je dermoplastický preparát medvěda grizzlyho, který stojí na zadních nohou. „Získali jsme ho z děčínské zoologické zahrady. Za svého života byl největším medvědem v České republice,“ řekl Vitáček. Expozice zvířat podle něj obohatili i o zebru, lamu či jelena evropského, doplněné jsou expozice porcelánu, betlémů a kompletně předělaná je třeba archeologická expozice věnovaná Českolipsku.

Uzavření hlavní budovy Vlastivědného muzea a galerie souviselo především s výměnou 135 oken a doplněním a rekonstrukcí dveří v rámci evropského projektu za bezmála 15 milionů korun. Muzeu by to mělo přinést snížení nákladů za energie. „Kolik ušetříme, ještě nevím, ale vidím už teď, že topíme na zhruba dvě třetiny toho, co jsme topili v minulosti,“ odhadl ředitel.