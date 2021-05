V České Lípě opravují historickou lokomotivu Albatros. Po dokončení se přesune do muzea

Skupina nadšenců v České Lípě renovuje parní lokomotivu Albatros z roku 1955, která jezdila po dráze do první poloviny 70. let minulého století. Opravy historické mašiny, kterou řadí odborníci mezi klenoty na železnici, potrvají několik let. Po dokončení se stane muzejním exponátem, zatím však není jasné, kde ji návštěvníci uvidí.