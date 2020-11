Nové muzeum ukáže další tatrovácké legendy, bude mezi nimi i Slovenská strela či „Drtikolka“

První návštěvníci by do nového muzea mohli přijít už v polovině příštího roku. Objekt je nyní před dokončením, předávat by se měl na konci prosince. Pak přijde na řadu další etapa, což je tvorba samotné expozice. Exponáty obsadí plochu 5500 metrů čtverečních.

„Bude tu určitě kolem 70 nákladních automobilů, protože celá ta expozice je věnovaná užitkovým vozům. To je něco, co chybělo současnému Technickému muzeu Tatra,“ říká Lukáš Filip z kopřivnického muzea. Expozice bude podle něj postavena na soukromé takzvané Hlachově sbírce, kterou Tatra pořídila před několika lety. Právě exponáty z Hlachovy sbírky čeká ještě renovace.

Návštěvníci tak uvidí velké stroje, včetně známé Tatry „Drtikolky“, Tatry 148 nebo vlaku Slovenská strela. Výstava obsáhne i tematické celky, do nichž spadají hasiči, vojenská výroba či současná produkce. „Chtěli bychom stihnout turistickou sezonu, ale je otázka, jaká turistická sezona příští rok bude,“ dodává Filip.

Muzea a galerie otevřou z jedné čtvrtiny kapacity ve čtvrtek

Technické muzeum Tatra bylo založeno v roce 1997. Jeho součástí je nejucelenější sbírka Kopřivnické vozovky (předchůdkyně současné továrny) a automobilky Tatra. Instituce dokumentuje historický vývoj prvních dopravních prostředků včetně osobních a nákladních vozů, designů nebo trofejí.

V Česku nyní mohou muzea a galerie otevřít z jedné čtvrtiny své kapacity ve čtvrtek. Velká muzea se na otevření připravovala už minulý týden, otevřít by mohla třeba Národní galerie Praha nebo Národní muzeum. Podle systému PES by se mohly také zpřístupnit některé památky, musí je ale navštěvovat skupiny maximálně do deseti lidí.

Pražské Národní muzeum s přechodem země do třetího stupně plánuje otevřít komplex Historické budovy a Nové budovy, Českého muzea hudby a Náprstkova muzea od úterý 1. prosince. Během pondělí spustí on-line prodej vstupenek. Další objekty Národní muzeum pak plánuje otevírat postupně.