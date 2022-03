HIV pozitivní muž dostal sedm let za znásilnění nezletilé a nechráněný pohlavní styk s dalšími ženami

Sedm let za mřížemi vyměřil Krajský soud v Plzni muži za znásilnění třináctileté dívky a nechráněný sex s dalšími dvěma dospělými ženami. Muž přitom věděl, že je HIV pozitivní a má žloutenku typu C. České televizi to sdělila mluvčí plzeňského soudu Jana Durná. Lhůtu pro odvolání si ponechal obžalovaný i státní zástupce, který navrhoval osm let vězení. Trest tak zatím není pravomocný.