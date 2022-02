Někteří podnikatelé neúspěšně žádají o odškodnění v souvislosti s výbuchy ve Vrběticích

Dalibor Olšák koupil les u muničních skladů ve Vrběticích asi měsíc před první explozí. Kvůli nebezpečí ho Policie České republiky do lesa nepustila šest let. Škodu na ušlém zisku vyčíslil na šest milionů korun, navíc za dalších 900 tisíc kůrovec znehodnotil dřevo. „Teď je to prorostlé, už to nebude vhodné ani na štěpku,“ řekl jednatel společnosti Lesy Jamné.

Majitel lesů žádal u Zlínského kraje o kompenzaci, ale neuspěl. Škodu mu podle hejtmanství způsobila takzvaná vyšší moc. „Škoda podle krajského úřadu nevznikla v příčinné souvislosti se záchrannými a likvidačními pracemi složek IZS,“ uvedla mluvčí Krajského úřadu Zlínského kraje Soňa Ličková. Přitom tím, kdo Daliboru Olšákovi zakázal vstup do lesa, byl velitel zásahu.

Žádost o odškodnění nyní ze Zlína zamířila do Prahy. „Máme od úřadu odpověď a stanovisko, že postupují celou záležitost ministerstvu vnitra,“ uvedl Olšák.