Pražská ulice Jana Želivského se uzavřela. Radnice Prahy 3 se obává dopravního kolapsu

„Pražská plynárenská nás informovala o tom, že tam je havárie plynu, která se musí řešit do šesti měsíců, to znamená, že i z toho hlediska požadavek a usnesení městské části je nejhorší možný, protože se tam může někomu něco stát. Teď je zároveň nejnižší intenzita dopravy,“ argumentoval náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Plánovanou uzavírku už dopředu kritizovala Praha 3, podle které jsou práce špatně koordinované. „Už minulý rok tady došlo k velmi nepříjemné dopravní situaci, kdy se spojily uzavírky, což vlastně vedlo k tomu, že se zablokovala Seifertova ulice a zablokovalo to dopravu. Chceme, abychom ty plány znali, protože se o nich dozvídáme na poslední chvíli,“ upozornil místostarosta Prahy 3 Ondřej Rut (Zelení).

Do konce března bude omezena i průjezdnost křižovatky u stanice metra Želivského kvůli ražbě kanalizace pro bytové projekty firmy Central Group. Podle Prahy 3 by měl magistrát a firma Pražská plynárenská Distribuce z toho důvodu práce na plynovodech odložit, protože souběh obou uzavírek by vedl k významnému zpožďování tramvajové i automobilové dopravy.

Magistrát odložil opravu Koněvovy ulice

Praha 3 žádala také odložit opravy vedlejší Koněvovy ulice, a to do té doby, než práce v ulici Jana Želivského úplně skončí. Tomuto požadavku magistrát nakonec vyhověl.

Podle Ruta je ale koordinace prací stále nedostatečná. „Technická správa komunikací nám na žádost o plán koordinace dopravních omezení všech vlastníků inženýrských sítí poskytlo pouze soupis svých vlastních stavebních akcí. Akce vlastníků plynovodů, vodovodů a kanalizací a dalších sítí město nezkoordinovalo,“ uvedl už dříve.

Scheinherr: Starosta na schůzku nepřišel

Scheinherr to odmítl. „Uskutečnila se minimálně tři jednání svolána mou kanceláří. Na všechna jsme zvali odbor dopravy Prahy 3. Zde byly prezentovány a poskytnuty od všech investorů veškeré informace,“ upozornil. Poslední z těchto jednání se podle něj konalo loni 21. září a místostarosta Rut na něj bez omluvy nepřišel.

Další schůzky se podle Scheinherra uskutečnily koncem loňského a začátkem letošního roku, například 18. prosince už nad konkrétním návrhem omezení. Této schůzky se zúčastnili kromě zástupců investorů i Rut a starosta Prahy 3 Jiří Ptáček (TOP 09).