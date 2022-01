Účastníci konkurzu na ředitele Klicperova divadla chtějí znát vítěznou koncepci. Zůstala neveřejná

Další detaily vítězné koncepce a záměry ředitelky zná jen úzký okruh lidí, výběrová komise, správní rada a ona sama. „Správní radu jsem po konkurzu vyzval, aby koncepci paní ředitelky zveřejnila, jak je to v takových případech obvyklé. Nás, fanoušky a milovníky Klicperova divadla, zajímá. Zajímá nás to především po stránce umělecké,“ řekl zájemce o post, režisér, pedagog a místostarosta České Třebové Josef Jan Kopecký.

O směřování Klicperova divadla v dalších letech mluvila vítězka konkurzu Eva Mikulková hned po jmenování. „Naším hlavním cílem je především získat zpět naše diváky, chceme sem zvát opět nejlepší režiséry z České republiky tak, jak se nám to dařilo doposud, a dále rozvíjet festival Regiony, dříve Divadlo evropských regionů,“ řekla nově zvolená ředitelka divadla 25. ledna.

Správní rada čeká na souhlas

„Vítěznou koncepci jsme ještě nezveřejnili, protože nám to nic neukládá. Dnes jsem se dozvěděla, že musíme mít souhlas autora koncepce. Jakmile ho budeme mít, tak ho zveřejníme,“ vysvětlila v pondělí náměstkyně primátora Hradce Králové Monika Štayrová (ANO), která je předsedkyní správní rady Klicperova divadla.

Podle režiséra Vladimíra Morávka, který pomáhal scénografovi a bývalému režisérovi Národních divadel v Praze a Brně Danielu Dvořákovi, byl souhlas se zveřejněním součástí přihlášky. Předsedkyně správní rady takovou informaci nemá.

Josef Jan Kopecký i třetí účastník konkursu Daniel Dvořák dali své soutěžní koncepce volně k dispozici hned po konkursu. Představy vítězky, které vedla divadlo dosud, si chtějí přečíst také někteří zastupitelé. „Město posílá do Klicperova divadla skoro čtyřicet milionů korun ročně a myslím si, že by občané měli vědět, kam ty peníze jdou, když to je na takhle dlouhou dobu,“ řekl zastupitel Hradce Králové Kamil Kubica (Piráti).