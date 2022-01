Řidiči si stěžují na špatné značení na D11, u dálnice D35 jim zase chyběl plot proti zvěři

Problémy ale hlásí řidiči také na další dálnici, která se rovněž otevřela v prosinci. Jde o dálnici D35 na Pardubicku, kde nějakou dobu chyběl plot proti zvěři. Na začátku ledna se tam řidič auta srazil s divokými prasaty, teď žádá po státu asi čtvrt milionu korun jako odškodné.

„Já nevím, kdo to uhradí, ale v tuto chvíli mohu z 95 procent říci, že to nebudeme my. My jako ŘSD za to odpovědní nejsme,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Navíc neexistuje žádný předpis, který by nařizoval, že kolem dálnice musí být kvůli zvěři oplocení.