Konec stánků pod brněnským nádražím. Město dalo firmě výpověď, aby mohlo opravit podchod

„Jakmile dokumentaci dokončíme, budeme přesně znát i soutěžní cenu. A až vybereme v soutěži firmu, budeme také znát termín, dokdy bude první etapa rekonstrukce hotová. V tu chvíli také chceme vypsat poptávkové řízení na prodejce v nových stáncích,“ řekl Hladík.

Mělo by jít podle náměstka o prodejce rychlého občerstvení, potravin, pečiva, oříšků, měla by zde být trafika. V úvahu přichází také oslovení firem, které se zaplněním nových obchodních prostorů zabývají a dokážou zajistit požadovaný mix obchodníků, řekl náměstek.

V první etapě se má opravit část od vyústění k obchodnímu domu až po rozvětvení k tramvajím

Zatímco v první etapě se bude letos pracovat na části od východu ke Zvonařce až po rozvětvení k tramvajovým zastávkám před nádražím, ve druhé etapě by se mělo příští rok začít pracovat v severní části pod Nádražní ulicí, kde jsou tramvajová nástupiště.

Druhá etapa souvisí s proměnou přednádražního prostoru, který má vypadat jinak než dnes. Z podchodu by k tramvajím už nemusela vést tři schodiště, ale jen dvě s jezdícími schody. „Tuto etapu bychom chtěli dělat v letech 2023 až 2024 a bude to výzva pro nové vedení města,“ řekl Hladík. To vzejde z voleb, které se uskuteční letos na podzim.