Česko zasáhlo husté sněžení, někde může napadnout až 25 centimetrů mokrého a těžkého sněhu

„Silnice máme pod sněhem, na jedničkách (1. třída) je rozbředlý sníh, na dvojkách, trojkách je sníh ujetý, místy se tvoří sněhové jazyky. Je potřeba opatrnost, bude to znovu zapadávat,“ řekl Hubený. Teploty jsou nyní od minus jednoho do minus čtyř stupňů Celsia. Podle Hubeného začalo sněžit nejprve na jihu kraje, postupně přechází sněžení přes celé území.

Podobná situace je také ve Zlínském kraji . Na silnicích nižších tříd v horských oblastech Vsetínska leží vrstva uježděného sněhu, a silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Vozovky v ostatních částech kraje byly ráno většinou holé, suché, vymrzlé a sjízdné bez omezení, to se však bude během dne měnit.

#vystraha NOVÁ SNĚHOVÁ POKRÝVKA od 09.12.05:00 do 10.12.03:00 Ve čtvrtek se ve východní polovině ČR vyskytne trvalejší a vydatnější sněžení. Začne ve čtvrtek k ránu a bude přetrvávat až do noci na pátek 10.12.,kdy bude ustávat. Více: https://t.co/1u0AalHkXm pic.twitter.com/K1cKaJEvCV

Posypové vozy vyjely také do ulic Brna. „S ohledem na aktuální intenzivní sněhové srážky a teploty pohybující se okolo bodu mrazu, byl v 5:25 zahájen výjezd všech 21 posypových vozů Brněnských komunikací. Upozorňujeme řidiče na nutnost opatrné jízdy,“ uvedl provozní ředitel Brněnských komunikací Jan Klištinec.

„Přibližně mezi 2:30 a 4:00 vyjela do terénu veškerá naše technika. Postupně odstraňujeme sníh, kde to je možné solíme, jinde sypeme inertem,“ uvedl Šulista. Dodal, že silničáři postupují podle daného harmonogramu. Nejvyšší prioritu mají vozovky I. tříd. „Až pak se dostaneme na silnice II. tříd a na III. třídy možná dojde až kolem poledne,“ uvedl.

Podle předpovědi meteorologů bude sněžit téměř celý den. „Nejintenzivnější to bude ráno a dopoledne, postupně by mělo sněžení slábnout. Nejvíce sněhu zřejmě napadne na východě kraje,“ řekla Eva Plášilová z českobudějovické pobočky hydrometeorologického ústavu. Dodala, že v pátek předpověď nepočítá s vydatnějším sněžením. „Mohly by se jen místy vyskytnout nějaké srážky,“ uvedla.

Sněžení se má postupně přesouvat z jihu na sever. Během dne by mělo vydatně sněžit také v Olomouckém nebo Moravskoslezském kraji. Meteorologové upozorňují, že nový sníh je mokrý a těžký, může tak lámat větve stromů.