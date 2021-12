Letošní podzim byl mezi desetinou nejteplejších za skoro 250 let

Letošní meteorologický podzim se v pražském Klementinu zařadil mezi deset procent nejteplejších podzimů za 247 let, kdy se počasí na této nejstarší české meteorologické stanici sleduje. Průměrná teplota od začátku září do konce listopadu byla 11,6 stupně Celsia, to je o 1,8 stupně více, než je dlouhodobý průměr z let 1775 až 2014. Samotný listopad byl letos s 6,3 stupně Celsia teplotně průměrný, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).