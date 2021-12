Víkendové počasí bude vhodné k lyžování, od pondělí se začne oteplovat

Meteorologové očekávají místy sněžení ještě v pátek ráno, během dopoledne pak bude ustávat a odsouvat se dále k severovýchodu. „Zatím je předpoklad, že nejvíce sněhu (asi deset až dvacet centimetrů a ojediněle i více) napadne ve východní polovině území. A to nejen na horách, ale i v nižších a středních polohách. Naopak méně v západní polovině Čech,“ uvedl ČHMÚ.

Ve středu leželo na Šumavě od deseti do 40 centimetrů a na hřebeni 50 až 65 centimetrů sněhu, v Krušných horách nejčastěji od deseti do 25 centimetrů, na hřebeni kolem Klínovce a Fichtelbergu bylo 25 až 35 cm sněhu. Mezi deseti až zhruba 40 centimetry bylo v Jizerských horách, Orlických horách a v Krkonoších. Kolem půl metru sněhu bylo ve středu v Jeseníkách. V Beskydech je o něco méně a na Českomoravské vrchovině a v dalších nižších pohořích leželo nejčastěji od několika jednotek do deseti centimetrů sněhu.

Ještě ve čtvrtek sníh připadne zejména ve východní polovině Česka. Do pátečních 3:00 hodin platí výstraha před vydatnějším sněžením. Na jihovýchodě Moravy může ojediněle napadnout až 25 centimetrů.