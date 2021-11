Místo nepoužívaných cest budou v Jizerských horách jámy a hráze. Mají zadržet vodu v krajině

Metoda podle Miroslava Kubína z CHKO Beskydy dobře funguje za sucha i za povodně. „Pokud máme velkou povodeň, velký úhrn srážek 150 až 170 milimetrů na metr čtvereční, tak tato úprava je schopna pojmout vodu stejně jako zdravý les,“ vysvětlil Kubín.

Metodu k zadržení vody tímto způsobem podle něj pracovně nazývají „jáma hráz jáma“ a využívají k tomu už nepoužívané cesty těžařů, takzvané svozové nebo přibližovací linky zhutněné při těžbě dřeva těžkými lesními stroji. Tyto cesty vsakovací schopnost ztratily, naopak pomáhají nežádoucímu rychlejšímu odtoku vody z hor.

„Dvacetitunovým bagrem načechráme zeminu, uděláme vsakovací pás a veškerá voda, která dopadne v podobě deště na půdu, tak v tom místě se vsákne. A to je hlavním principem, to znamená obnovit vsakovací schopnost půdy,“ řekl Kubín.

Zatím to vypadá jako spousta krtinců

Spolek MilujemeJizerky po dohodě s CHKO Jizerské hory a Lesy ČR tento způsob rekultivace zkoušel zhruba na kilometrovém úseku v Mordově rokli v Kateřinkách. Podle Kubína musí být jámy hluboké alespoň 1,1 metru.

„Jsou to takové speciální vrypy do půdy, načechrá se půda. Je důležité, aby mezi jedním a druhým vsakovacím pásem vždycky byla alespoň 50 až 70centimetrová zhutněná půda, která vytváří hrázku. Ta zabrání erozi půdy,“ popsal. Vsakovacích jam bude v rokli zhruba 330. „Dnes to vypadá jako spousta krtinců na přibližovací lince, ale za deset let to bude mírně zvlněná krajina, která bude mít obnovené kapiláry,“ dodal Kubín.