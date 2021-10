Mašínové utekli, bratra Jiřího Janaty chytili. Žádost o milost neměla význam, říká

„Chápu, proč to tatínek napsal a jak to napsal, ale nemělo to žádný vliv na ten systém. Mašínové a Milan Paumer už byli za hranicemi a šlo o exemplární potrestání těch, kdo zůstali v síti komunistické moci, takže tohle šanci nemělo,“ míní Jiří Janata.

„Hodně lidí po mně potom chtělo slyšet, že to byl záměr o odboj a o převrácení režimu. Já si myslím, že nebyl. Víte, tyhle velké historické události jako výstřel z křižníku Aurora nezpůsobily Velkou říjnovou revoluci. To byla jen maličká jiskřička. K tomu, aby to vybuchlo, bylo třeba mít sud prachu. Ta jiskřička, jak si někteří lidé představují, byli Mašínové a můj brácha, ale tam ten sud prachu ještě nebyl,“ vysvětluje Janata.