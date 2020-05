Švéda sebevraždu odmítl, Janata se ztratil. Před 65 lety kat oběsil tři členy skupiny bratří Mašínů

Právě dědictví jeho otce - Josefa Mašína staršího - který byl členem protinacistického odboje a padl v roce 1942, se často dává do souvislosti i s odbojovou činností jeho dětí. „To, co jsme dělali, to bylo ale z našeho vlastního popudu. Přestože činy našeho otce byly samozřejmě vždycky v pozadí našeho myšlení už od doby, co jsme chodili do školy,“ upřesňuje Mašín.

V roce 1948 mu bylo 16 let, jeho bratrovi Ctiradovi 18. „Komunistické násilí se vyvíjelo postupně, stejně jako naše odbojová činnost. Chtěli jsme poškodit komunistickou stranu a poukázat na to, že ne všichni s ní souhlasí. Takže jsme začali rozbíjet výkladní skříně a naše akce se postupně vyvíjely stejně jako komunistický teror,“ dodává Mašín.

Přestože se skupinou spolupracovalo více osob, její jádro tvořili bratři Mašínové, Milan Paumer, Zbyněk Janata a Václav Švéda. „Zbyněk Janata byl můj spolužák už od obecné školy. Byli jsme velice dobří přátele. A rodina Vaška Švédy bydlela v Lošanech, jeho statek byl vedle našeho. Poznal jsem se s ním potom, co mě komunisté poprvé zatkli. Seznámila nás moje maminka, která mi řekla, že by s námi chtěl spolupracovat v naší činnosti. Vašek byl o něco starší než já, byl to už otec od rodiny a byl to dobrý kluk, takový srandista,“ vzpomíná Mašín.

Do akcí skupiny se zapojoval také strýc Mašínů, Ctibor Novák, který spolupracoval už s Josefem Mašínem starším při boji proti nacistům. V září 1939 nastražil v Berlíně dvě maskované výbušniny. O pár týdnů později byl uvězněn a v německých káznicích strávil dalších šest let až do konce války.

„Strýc se k nám připojil teprve později. Teprve předtím, než jsme chtěli poprvé odejít z Československa (v říjnu 1951, pozn. aut.). Sloužil jako náš poradce a jmenovali jsme ho velitelem naší skupiny a shodli jsme se, že všechny naše akce bude muset vždy potvrdit,“ vysvětluje Mašín.