Praha chce zvýšit turistický poplatek na 50 korun. V evropských metropolích je ještě vyšší

Současná výše poplatku 21 korun platí v Praze od 1. ledna 2020. Magistrát kvůli pandemii covidu-19 loni poplatek odpouštěl. Turismus patří mezi nejpostiženější odvětví.

„Výdaje hlavního města Prahy v oblasti cestovního ruchu dlouhodobě výrazně převyšují příjmy v této oblasti. PCT se ve spolupráci s hlavním městem snaží nalézt možnosti, jak tento existující nevyvážený stav zmírnit,“ píše se v dokumentu, který schválili pražtí radní. Město turistům dotuje například MHD, protože jízdenky nepokrývají náklady.

Zvýšení sazby by přineslo do městské kasy dodatečný příjem z cestovního ruchu, který by bylo podle dokumentu možné využít na podporu a kultivaci cestovního ruchu. Zvýšení poplatku až na padesátikorunu umožňuje Praze zákon.

Poplatky zvyšují i další města

Při porovnání s dalšími evropských městy je poplatek v Praze na výrazně nižší úrovni. Zmíněných 21 korun představuje zhruba 0,81 eura. Podle dokumentu například v Barceloně činí 1,1 eura, ve Vídni 2,11 eura, v Budapešti 3,2 eura. Více než šest eur zaplatí turisté v Římě, a v Kodani dokonce 19,04 eur.

Zvýšit poplatek na 50 korun se už rozhodla některá česká města jako Karlovy Vary, Český Krumlov, Františkovy Lázně nebo Lipno nad Vltavou. Nad úroveň 21 korun pak také poplatek zvýšily Ústí nad Labem, Lednice, Špindlerův mlýn či Luhačovice.

Na poplatcích z ubytování šlo v roce 2019 do městské pokladny zhruba 344 milionů korun. Loni jej město kvůli koronavirové pandemii odpouštělo.