Soud potvrdil podmíněné tresty za napadení romských dětí v Lipníku nad Bečvou

Rány pěstmi do obličeje a facky

Případ se stal předloni v dubnu. Podle rozsudku pár skupinu dětí nejprve rasisticky urážel, poté následovaly rány pěstmi do obličeje a facky. V několika případech údajně útočníci pěstmi srazili děti na zem a kopali do nich. Podle původních lékařských zpráv utrpěly podvrtnutí krční páteře i povrchová poranění, lehký otřes mozku a zhmožděniny. Zmocněnci napadených mluvili o brutálním útoku, kdy dvojice kopala do bezbranných dětí, čtyři z nich poté musely vyhledat lékařské ošetření a další psychologa.

Obžalovaní útok popírali, výpovědi dětí označovali za nevěrohodné. „Jediným důkazem proti mé klientce je písemné vyhotovení obžaloby, žádný jiný důkaz jsem nenašel,“ uvedl obhájce Pumprlové. Naopak zmocněnci znovu zdůraznili, že napadenými byly děti, které vypovídaly konstantně a bez rozporů.

Případ policisté původně vyšetřovali jako přestupek proti občanskému soužití, později jej překvalifikovali na trestný čin pokus ublížení na zdraví a výtržnictví. Nakonec policie dvojici začala stíhat i kvůli rasovým pohnutkám. Incident vyvolal ve městě napětí, policie kvůli zklidnění situace spolupracovala s radnicí, specialistou na romskou problematiku a také s asistenty prevence kriminality.