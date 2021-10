Problematickou ubytovnu v Karlových Varech majitel městu neprodá, objekt čeká rekonstrukce

„Plně chápeme vývoj na realitním trhu a rozumíme tomu, že pokud si to majitel bude prodávat po jednotkách, tak za to dostane větší finanční obnos, který už město nemůže akceptovat. Nicméně tím, že se celá nemovitost bude rekonstruovat a bude se prodávat postupně, věřím, že problém bude v Tuhnicích vyřešen,“ uvedla primátorka.

Zastupitelé Karlových Varů už schválili na koupi nemovitosti vyčlenění téměř 75 milionů korun. Podle původní dohody měl majitel ubytovnu vyklidit a městu předat na konci letošního roku. Nové poměry na realitním trhu ale vedly majitele ke změně názoru. „Trh nemovitostí se kvůli pandemii změnil a po dohodě s bankou jsme se rozhodli rozprodat bytové jednotky, což by byl daleko větší výnos než prodej městu. Na základě toho odstoupíme od prodeje městu,“ uvedl Kalous.

Podle něj by rekonstrukce, která bude stát patnáct až dvacet milionů korun, měla trvat asi šest měsíců. Poté by se měly byty o velikosti garsonky a 2+kk začít prodávat. Majitelé očekávají výnos až 120 milionů korun proti 75 milionům korun, které by dostali přímým prodejem městu.

Prodej části bytů městu?

Majitelé zároveň nabídli městu odkoupení části opravených bytů. Podle primátorky jde ale o čerstvou informaci, kterou bude muset vedení města ještě zvážit. Osloví nyní příspěvkové organizace města, městskou policii, školy a podobně, jestli by měly zájem o byty pro své zaměstnance.

Karlovy Vary, kde žije bezmála 50 tisíc obyvatel, mají minimum městských bytů. Po privatizaci disponují asi 150 až 180 běžnými a dalších několik stovek jsou byty zvláštního určení, většinou v domech s pečovatelskou službou. Když se město rozhodlo řešit problémy s ubytovnou v Charkovské ulici tím, že objekt odkoupí, součástí plánu bylo i to, že by zde mohly vzniknout startovací byty pro mladé lidi.