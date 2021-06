Karlovy Vary koupí ubytovnu v Charkovské ulici, žádali o to i okolní nájemníci

„Rádi bychom ubytovnu koupili, abychom vyřešili problémy, které v lokalitě v Tuhnicích už několik let trvají. Máme na to alokovánu částku v rámci úvěru, který jsme si vzali v minulém roce. Není to malá částka, ale i kdyby se byty postupně prodávaly, tak by podle odhadu byla stanovena na zhruba stejné úrovni,“ řekla primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

I na úterním jednání zastupitelstva vystoupili zástupci společenství vlastníků okolních domů a znovu apelovali na zastupitele, aby záměr odkupu ubytovny schválili. Jak řekla autorka jedné z petic, které si na chování nájemníků ubytovny stěžovaly, ani opakované volání strážníků nepomáhá, protože obyvatelé ubytovny se na chvíli ztratí a po odjezdu městské policie nepořádek a hluk znovu pokračuje.

Podle radního města Martina Duška (ANO) z jednání s majitelem objektu vyplynulo, že zhruba třetině nájemníků je schopen nabídnout ubytování v podobném objektu v Chebu, třetina jsou agenturní pracovníci a třetina nemá žádný vztah ke Karlovým Varům. Mnozí jsou i cizinci. Těm se nájemní smlouva ukončí.

Dům má být vyklizený na začátku roku

„Vlastník deklaroval, že ve chvíli, kdy zastupitelstvo koupi odsouhlasí, začne s vyklízením a ukončováním smluv. To by mělo trvat asi půl roku, po Novém roce by měl být dům vyklizen a uveden do provozuschopného stavu,“ doplnil Dušek. Město má v plánu v domě zřídit bytové družstvo a nabízet startovací byty nebo byty lidem profesí důležitých pro město.

Opoziční zastupitel Jaroslav Borka (KSČM) upozornil, že o koupi domu se na radnici diskutovalo už v roce 2006. „Ale tehdy se z nějakého důvodu nekoupil. Už tehdy jsme upozorňovali, že tam vznikne ghetto,“ sdělil. Jak řekl, cena nemovitostí od té doby výrazně vzrostla, a tak město zaplatí za dům výrazně víc. Město navíc tím, že nezabránilo vzniku ubytovny, podle něj poškodilo všechny okolní obyvatele.