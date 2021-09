Rozkvetla Zahrada Čech. Ukáže květiny, stromky i zahradní techniku

Mokrá připomněla, že kvůli pandemii covidu dorazilo loni na veletrh zhruba jenom padesát procent běžného množství hostů. „My bychom si velmi přáli, aby se nám návštěvnost vrátila na to původní číslo, které nám pomáhalo držet Zahradu Čech na 'bedně vítězů',“ řekla. Zmínila také, že za loňské ztráty nedostalo výstaviště od státu téměř žádnou náhradu. „Jediné, co jsme mohli čerpat, byl program Antivirus, který nám sanoval náklady na zaměstnance,“ dodala.

Ředitelka také uvedla, že návštěvníci by měli po dobu konání veletrhu počítat v Litoměřicích se značnými omezeními v dopravě. „Dělají to kolony, kapacita není nafukovací, takže žádám všechny návštěvníky o určitou trpělivost. Někdy se totiž stane, že čekají až nepřiměřeně dlouho. Ale abychom jim to zpříjemnili, tak jsme pro návštěvníky připravili kyvadlovou dopravu,“ uvedla.

Velké dopravní problémy se ale podle Mokré očekávají jenom v případě, že by se návštěvnost vrátila na tradiční čísla, to znamená desítky tisíc návštěvníků. Pokud by bylo letos lidí podobně jako v roce 2020, neměly by nastat žádné větší problémy.