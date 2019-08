Flora bez stánků s hračkami a autopotahy? Výstava by měla být o květinách, tvrdí nové vedení výstaviště

Nabízené zboží ve stáncích během výstav Flora Olomouc často nemá s květinami a zahradou nic společného. Postupně se však daří nevhodný sortiment omezovat a organizátoři chtějí v tomto trendu pokračovat i v následujících ročnících.

„Samozřejmě pokud bude ten výsledný efekt takový, že tady budou jenom prodejci nebo vystavovatelé, kteří s tím oborem úzce souvisí, tak to bude ideální stav. Nicméně je to ovlivněno finančními prostředky,“ řekla ředitelka Výstaviště Flora v Olomouci Eva Fuglíčková.

Právě poplatky za stánky podle redaktora ČT Dušana Gavendy z velké části financují samotnou výstavní část. Letos ale do expozic poslalo peníze i město, jednalo se o částku tři miliony korun. „My prostě chceme, aby Flora pro lidi znamenala to, co kdysi. To, na co se těší, překvapuje je a ohromuje,“ řekl olomoucký primátor Mirek Žbánek (ANO).