Po památkově chráněném mostě v Přelouči opět projedou auta. Opravy dalších už kraj chystá

„I přesto, že se jedná o památkově chráněnou stavbu, tak se jednalo o finančně nejméně náročnou stavbu. Spolupráce s památkáři fungovala po celou dobu stavby velice dobře. Stavební firma navíc dodržela stanovený harmonogram stavby. Jsem přesvědčený, že jsme i my přistoupili k rekonstrukci tohoto památkově chráněného mostu s maximálním respektem,“ řekl náměstek hejtmana Michal Kortyš (ODS).

Chystá se oprava dalších mostů přes Labe

Most v Přelouči je jezový a vede směrem na obec Břehy. Soubor tvoří silniční železobetonový most s jezem a ovládacími věžemi a zdymadlem a hydroelektrárnou. Most je tvořený pěti segmentovými poli s trojicí pilířů s ozdobnými hlavicemi. Železobetonová konstrukce má zdobnou povrchovou úpravu s betonovým zábradlím. Most byl postaven ve 20. letech 20. století podle projektu Františka Roitha.

Kraj chce opravit i další dva mosty na Labi. Pokračuje v přípravě oprav toho v Řečanech nad Labem směrem na Kladruby nad Labem i mostu Pavla Wonky v Pardubicích. Rekonstrukci v Kladrubech hejtmanství plánuje na rok 2022. Tamní stavba byla postavena na začátku 20. století a je u konce své životnosti.

Ve stejném roce by po různých odkladech měla začít i oprava velkého mostu v Pardubicích. Bude nutné v něm zejména vyměnit vnitřní prasklá ocelová lana. Práce potrvají zřejmě dvě stavební sezony.