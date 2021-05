Český Krumlov opraví památkově chráněný most přes Polečnici. Zatím ho nahradí lávka

Most z poloviny 19. století je na původní hlavní silnici z Českého Krumlova do Kájova. Díky architektuře se řadí mezi kulturní památky. Již dříve opravili dělníci jeho spodní část, teď začaly práce na horní.

„Nosnou konstrukci tvoří klenby z kamenného zdiva, kde se opraví místa s uvolněnými kameny. Na rubové straně kleneb se doplní železobetonová výztužná deska. Vybudují se železobetonové přechodové desky, které zajistí pozvolný přechod z mostu na navazující cyklostezku,“ uvedl v tiskové zprávě starosta Dalibor Carda (SN-Město pro všechny).

Nepůvodní betonové římsy zmizí. Místo nich vybuduje firma K-Building CB nové zdi z přírodního sbíraného kamene a žulových desek. Doplní i zábradlí podobné tomu, které je v historické části Krumlova. „Kamenný klenutý tříobloukový most je důležitým pramenem pro dokumentaci vývoje tohoto druhu staveb v jihočeském regionu,“ uvedla mluvčí radnice Petra Nestávalová.

Opravy dalších mostů ve městě

Loni v květnu dokončilo město opravu památkově chráněné lávky Rechle z 18. století, jejíž šindelová střecha byla v havarijním stavu. Práce stály dva miliony korun.

Český Krumlov loni zrekonstruoval i provizorní most u pivovaru, který byl v havarijním stavu, od léta 2019 po něm nemohla jezdit těžší auta. Most je jediná možnost, jak tato vozidla mohou vjet do historického jádra města. Radnice chce opravit i Lazebnický most, který napadla dřevokazná houba. Tento most je kulturní památkou, spojuje střed města s hradem a zámkem.