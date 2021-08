Český Krumlov chce postavit zimní stadion za 150 milionů. Šlo by o největší stavbu za 30 let

Nynější zimní stadion v Českém Krumlově nelze opravit. „Pomyslně hrajeme první třetinu. Druhou třetinou bude souboj, abychom všechno dobře připravili a podali žádost do Národní sportovní agentury a získali tu dotaci, bez které se bohužel nepohneme dál. Ta třetí třetina se jmenuje stavba,“ řekl Hák. Nový stadion by měl být hotový v druhé polovině roku 2024.

Odhad nákladů je 137 milionů korun bez DPH. Dotace od Národní sportovní agentury by mohla pokrýt až 70 procent, radnice ji musí podat do 30. června 2022. Když město dotaci 90 milionů dostane, ze svého rozpočtu by zaplatilo 47 milionů. Vzalo by si úvěr, případně by mohlo získat peníze z krajského investičního fondu.

Stadion by měl nové technické zázemí a další kabiny pro návštěvníky. Hlediště bude pro 300 lidí. Součástí bude venkovní hřiště, které by fungovalo celoročně, v zimě jako venkovní kluziště. Stadion plánují radní v areálu Chvalšinská, kde počítají i s novou sportovní halou.

Vysoké provozní náklady

Nynější zimní stadion vznikl ve 30. letech minulého století. Až do konce 20. století to bylo otevřené ledové kluziště, kde se v 70. letech vybudovalo umělé chlazení, ochozy pro diváky a na konci 90. let ocelová konstrukce pro zastřešení, vyplývá z důvodové zprávy. Navzdory zastřešení fungoval stadion jen od září do března.