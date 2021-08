Brno může požádat sportovní agenturu o šest set milionů na vybudování dvou hal

Že by Národní sportovní agentura schválila celých 300 milionů korun pro každou z žádostí ale není jednoznačné, do Brna by tak totiž směřovaly dvě třetiny prostředků vypsaných pro celou republiku. „Možné to sice je, ale znamenalo by to, že na ostatních 13 regionů vyjde 300 milionů korun, takže to není příliš reálné. Dotační titul má svoje podmínky, ta částka 300 milionů korun na jeden projekt je maximální, tedy záleží na množství projektů a jejich kvalitě,“ okomentoval mluvčí NSA Jakub Večerka.

I v případě získání maximální dotace budou peníze chybět

Část opozičních zastupitelů vyjádřila obavu, že se multifunkční hala nedá za odhadované náklady postavit a že investice město zadluží na dlouho dopředu. Podle nich by bylo potřeba hledat spoluinvestora. Vaňková uvedla, že město se o to snažilo, ale nepodařilo se to.

Kromě toho řekla, že pokud se nepovede získat tři sta milionů na stavbu atletické haly, město ji nepostaví. Projekt už má přitom stavební povolení a město ho muselo několikrát přerušovat.

Pokud by bylo Brno s žádostí o dotaci neúspěšné u multifunkční haly, chce ji postavit i tak. Jediné ohrožení tohoto projektu tak nejspíš spočívá ve výběru koncesionáře, který by měl halu provozovat a platit nájemné, z něhož se budou hradit úvěry. Vaňková uvedla, že koncesionářem musí být subjekt, který má zkušenosti, halu podle ní nemůže provozovat město nebo některá z městských společností.

Pokud by se koncesionáře nepodařilo vybrat, město by muselo projekt zvážit, nebo se znovu snažit někoho najít. Podle Vaňkové by mělo město koncesionáře vybrat v listopadu. Zatím se hlásí jeden zájemce.

Město má na stavbu multifunkční haly přislíbeno dvě stě milionů od Jihomoravského kraje, zároveň může čerpat miliardový úvěr od Českomoravské záruční a rozvojové banky se splatností na 25 let. O finálních podmínkách úvěru se ale ještě bude jednat. „Město představuje pro banku bezrizikový subjekt. Nehrozí insolvence, riziko vidím v návratnosti. Je to velký projekt. Je otázkou, zda by se v rozumné frekvenci finance městu vrátily,“ uvedl ekonom společnosti Cyrrus Petr Pelc.

O další miliardě jedná město s Národním rozvojovým fondem. Brno vyčlenilo ve svém rozpočtu sedm set milionů na halu, podobnou částku by podle Vaňkové mohlo vyčlenit i příští a možná přespříští rok. Kromě toho letos Brno čeká o miliardu vyšší daňové výnosy díky lepšímu ekonomickému vývoji. Očekávalo 9,7 miliardy korun, zatímco nyní je výhled 10,7 miliardy korun.