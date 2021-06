Multifunkční hala v Brně získala územní rozhodnutí i stavební povolení

Brno získalo pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu multifunkční haly na výstavišti. Oznámili to zástupci města. Jejich získání trvalo 850 dní. Hala za 2,7 miliardy korun nabídne 13 300 míst. Stavba by mohla začít příští rok, potrvá zhruba dva roky. Na financování by se měl částečně podílet kraj a stát. Brno si na část vezme úvěr.