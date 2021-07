Liberec převede za korunu svůj podíl v bytovém domě Alfa. Jde o první z deseti družstev

„Jsem velmi rád, že se nám podařilo ve spolupráci s právní kanceláří Joukl a partneři připravit smlouvu, která je akceptovatelná napříč politickým spektrem a zároveň i pro družstevníky,“ uvedl radní a předkladatel návrhu Petr Židek (ODS). Podle něj se podařilo najít řešení, které je legislativně možné a právně v pořádku.

Předsedkyně družstva Alfa Naděžda Vacková dohodu s městem vítá. „Pro nás je to takto akceptovatelné a dostačující k nahrazení naší původní smlouvy před dvaceti lety,“ uvedla. V původním ujednání podle ní bylo, že město svůj podíl na družstvo převede bezplatně.

Město chce uzavřít smlouvy i s dalšími družstvy

Stejně jako s Alfou by měl Liberec uzavřít obdobné smlouvy s dalšími devíti bytovými družstvy ve městě. Řešení o převodu svého podílu hledala radnice u sdružené výstavby bytů z let 1997 až 2007, pro něž družstva prostřednictvím radnice získala dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení. Týká se to 1150 bytů. V bytových družstvech město získalo podíly pětadvacet až třicet procent díky vložení státní dotace, ze svého nedalo nic.

Radnice se v uzavřených smlouvách zavázala, že dvacet let po kolaudaci domů převede svůj podíl na družstva. Městem najatá advokátní kancelář Máchal & Bobek ale loni přišla s tvrzením, že smlouvy neplatí, neboť před uzavřením nebyly zveřejněny na úřední desce. Podle právníků navíc nebylo možné na družstva podíly bezplatně či se slevou převést bez řádného odůvodnění.