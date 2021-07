Škody po deštích už Liberec odhaduje na téměř 240 milionů. Na obnovu majetku by mohlo město dostat dotaci

Liberec zvýšil odhad škod po přívalových deštích z předminulého víkendu na téměř 240 milionů korun. Největší jsou na silnicích, a to za 156 milionů. S obnovou veřejného majetku po živelních katastrofách by měly pomoci dotační tituly vyhlášené zejména ministerstvem pro místní rozvoj na přelomu srpna a září. Po jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) to řekl primátor Liberce Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj).