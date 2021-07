Sever Čech zasáhly bouřky a záplavy, několik obcí bylo vytopeno

Už v noci hasiči evakuovali 28 lidí z kempu u Svitavy. Stav ohrožení platí nejen na Šporce a Dobranovském potoce, ale také na Olešce v Dětřichově. Na nižším, druhém povodňovém stupni je Svitávka v Zákupech. Lužická Nisa, Jizera nebo Pertoltický potok jsou na prvním stupni.

Rozvodněný Dobranovský potok zaplavil silnici, podle českolipské starostky Jitky Volfové (ANO) hasiči ráno evakuovali obyvatele zhruba 20 domů podél potoka. „Možná jich bude ještě víc, pokud by se uvolnila hráz ve Svojkově na Kachním rybníku. Ale všichni doufáme, že se to nestane a že dopoledne nastane kulminace,“ řekla. Z Písečné evakuovali hasiči 37 lidí, většina šla ke známým, pět jich ubytovali v ubytovně v Zákupech.

Jen do půlnoci na neděli vyjížděli hasiči v Libereckém kraji ke 140 událostem, většinou šlo o čerpání vody. Zatímco v sobotu působila voda největší problémy na Liberecku, teď je postiženější Českolipsko.

Na profilu v Rejštejně dosaženo 3.SPA. Souběžně byl vydán pro ORP Sušice extrémní stupeň povodňového ohrožení. V dalších hodinách očekáváme další růst na profilech Otavy dále po proudu. pic.twitter.com/JA0YLAgJED — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) July 18, 2021

Rušnou noc měli obyvatelé Kunratic u Cvikova. Řeka Svitávka před půlnocí vyšplhala na třetí povodňový stupeň a podle hasičů zaplavila asi polovinu domů v obci. Hladina Svitávky se podle místních vylila z koryta zhruba za hodinu. Vedle Kunratic voda zasáhla i Lindavu níže po proudu. Řada lidí nestihla zabezpečit své domy.

„Vůbec jsme nevěděli, co dřív, deště napadlo strašně moc. Zaplať pánbůh, že to začíná klesat. Uvidíme, co teď bude dál, budeme to monitorovat, maximálně odčerpávat vodu ze sklepů,“ uvedl ještě v noci velitel zasahující jednotky hasičů Petr Haman.

Velmi podobná situace nastala ve Šluknovském výběžku v Dolní Poustevně. „Tohle byla plovoucí podlaha, tohle byla nová sedačka, bohužel, asi dva měsíce, televizi jsme stihli odtáhnout nahoru,“ líčí škody obyvatel Dolní Poustevny Roman Pokorný.

Ani tady to není poprvé, kdy obec zaplavil místní potok. K podobné události došlo v roce 2012 podle starosty navíc v téměř stejném rozsahu.