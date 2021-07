Pohraničí čekají velmi silné bouřky, na Lužické Nise hrozí povodně

Bouřky, které v sobotu a v noci na neděli zasáhnou Česko, mohou být silnější, než meteorologové původně předpokládali. Velmi silné bouřky hrozí hlavně v pohraničních okresech, kde může v přívalových deštích spadnout až šedesát litrů vody na metr čtvereční. Na horním toku Lužické Nisy proto hrozí dosažení nejvyššího povodňového stupně. Méně výrazný vzestup hladin lze ale očekávat ve většině Česka, a to až do nedělního poledne. Vyplývá to z aktualizované výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).