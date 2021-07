V Čechách odpoledne naprší až 60 milimetrů, hrozí opět i povodně. Moravu zatím bude sužovat úporné vedro

Až 60 milimetrů naprší v úterý odpoledne a večer v Čechách. Zejména v západní části Čech se také opět mohou zvednout hladiny řek a dosáhnout prvního a v povodí Úslavy i druhého stupně povodňové aktivity. Český hydrometeorologický ústav vydal zároveň i výstrahu na vysoké teploty, která se týká jižní části Moravy. Ta platí od 11 do 21 hodin, výstraha na bouřky bude na jihu a západě Čech platná od 15 hodin do půlnoci, ve zbytku Čech od 18 hodin do 3 hodin v noci na středu.