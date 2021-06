Pražský dopravní podnik může uzavřít smlouvu na první část metra D

Pražští zastupitelé před necelými dvěma týdny souhlasili se zahájením stavby prvního úseku trasy metra D z Pankráce na Nové Dvory. Náklady by měly být při započtení inflace zhruba 52,09 miliardy korun. Dopravní podnik dokončil loni v létě část geologického průzkumu na Pankráci, celý průzkum bude hotov letos v září.

V první fázi vznikne metro mezi Pankrácí a Novými Dvory a pokračovat pak bude do Depa Písnice. V budoucnu se má stavět úsek z Pankráce na náměstí Míru. Kam povede případně metro z náměstí Míru, zatím nebylo rozhodnuto. Jednou z variant bylo náměstí Republiky, podle druhé by měla trasa zamířit na Žižkov a dále do Vysočan. Celková předpokládaná cena je podle letošní aktualizace 97,79 miliardy korun a investorem je Dopravní podnik hl. města Prahy.