Policisté si na hradeckém letišti vyzkoušeli násilné zastavení auta. PIT manévr budou používat častěji

„Probíhá školení instruktorů, bude jich v Česku čtyřicet. Následně budou školit v krajích policisty využívající auta s rámem. Výcvik je zaměřen na efektivitu využití policejního rámu, tedy včetně násilného zastavení vozidla,“ řekl Souček.

Policie v Česku dostává auta s bezpečnostním rámem postupně od konce roku 2019. Takzvaný PIT manévr (pursuit intervention technique) spočívá v zatlačení na zadní část ujíždějícího auta policejním vozem, což má ujíždějící vůz zastavit.

„Nejen pro tyto účely jsou nová policejní auta vybavena speciálním rámem. Rám slouží také k zahrazení cesty nebo odtlačení překážky v krajní nouzi, například aby mohly projet složky Integrovaného záchranného systému,“ uvedl Souček.

Americký způsob zastavení vozidla

Při takzvaném „pitování“, které policisté převzali od kolegů z USA, hlídka ujíždějící auto dostihne a otočí do protisměru, čímž ho zastaví. Policie v praxi tento manévr využila zatím jen v jednotlivých případech. To by se ale mělo změnit. „Lze předpokládat, že ve chvíli, kdy policisté budou vědět, že jsou náležitě vycvičeni, budou tento manévr používat častěji,“ dodal Souček.

„My dáváme přestupcům najevo, že to s námi nebudou mít tak jednoduché, protože rám posádku chrání. V případě krajní potřeby, když rám použijeme k PIT manévru, dotyčný opravdu ví, že to nebude nic jednoduchého,“ uvedl policejní prezident Jan Švejdar.