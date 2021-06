Na Šumpersku se volně pohybuje rys, který se nikoho nebojí. Napadá zvířata, lidem ale neubližuje

Běžný rys je velice plaché zvíře, tato šelma se ale podle místních nebojí přijít do vesnice ani v pravé poledne. Odborník na velké šelmy z Mendelovy univerzity Brno Miroslav Kutal vysvětlil, že její chování určitě není běžné. Tento rys totiž pochází z Polska, kde od roku 2019 probíhá reintrodukční projekt, díky němuž jsou rysi vypouštěni do přírody. Rysi pochází ze zajetí, takže i tento rys je ochočený a nemá z lidí strach.

Doputoval několik stovek kilometrů z oblasti severozápadního Polska, kde bylo v posledních dvou letech vypuštěno už více než padesát rysů. A protože jde o teritoriální zvíře, nemohli všichni zůstat na jednom místě – a proto se rozptylují do okolních zemí.

„Pohyb rysů není úplně běžný, je ale možný. Rysi jsou schopni tak velké vzdálenosti překonat. Bohužel autoři toho projektu nepředpokládali, že by se rysové dostali až sem, nebyl to krok koordinovaný s Českou republikou. Česká republika nepodporuje reintrodukce a už vůbec ne reintrodukce rysů původem ze zajetí,“ uvedl Kutal.

Příslušnost neznámá

Tento konkrétní jedinec má obojek, který mu byl instalován v Polsku. Kutal ale dodal, že baterie obojku je už vybitá a několik týdnů nevysílá signál, takže slouží jen jako identifikace.

Víme také, že rys původně pochází z Německa, kde byl zakoupen v jednom wildparku. „Nevíme nic o jeho genetické příslušnosti, víme, že to určitě není rys z Karpat, spíše má blíže k baltské populaci. I z tohoto důvodu si nemyslíme, že je to zvíře vhodné pro vypouštění do volné přírody, protože by se mohl v našich podmínkách zkřížit s původním karpatským rysem, kterého máme v Beskydech,“ obává se Kutal.

Komunikaci s kolegy z Polska má na starosti Agentura ochrany přírody a krajiny, která je zodpovědná za ochranu těchto druhů v České republice. Podle Kutala agentura plánuje odchyt zvířete a odvoz zpět do Polska.

Dle odborníka zatím v Evropě ani Eurasii nejsou známy případy agresivního chování rysů směrem k člověku. U zvířat ze zajetí si však nemůžeme být nikdy jisti, na blízkou vzdálenost může dojít k lecčemu. Na druhou stranu tento rys se venku pohybuje už zhruba rok a nejsou známky toho, že by byl agresivní. Člověka ignoruje, nepovažuje ho za nebezpečí.