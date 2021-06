Stipendia pro méně populární obory prý nejsou motivační, Středočeský kraj je chce zrušit

„V podstatě to byla jakási sociální dávka. Z pohledu školy to se vzděláváním nemělo nic moc společného,“ řekl ke krajským stipendiím ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Kladně Jiří Růžek.

Peníze zůstanou, ale v jiné formě

Šestnáct milionů bude Středočeský kraj každý rok dávat na tyto obory i nadále. Rozdělovat se však budou podle jiných kritérií, na starosti by to měli mít ředitelé škol. Za ně by mohli nakoupit například nástroje, které by učni poté dostávali zdarma. „Nářadí, vybavení, brašna – to by bylo jeho (učně). On s tím i na konci učení odejde,“ upřesnil Růžek.

Učiliště ve středních Čechách by však peníze od kraje mohla použít i jinak. Ředitelé by za ně mohli pořídit například další vybavení do školicích místností. Díky tomu by to v nich mohlo vypadat jako při reálné práci.