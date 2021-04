Pacienti Masarykova onkologického ústavu mohou s lékaři komunikovat pomocí nové aplikace

Aplikace obsahuje bezpečně zašifrovanou zdravotní dokumentaci. „Podání ruky a osobní kontakt nenahradí žádná technologie, ale když přijdou těžké chvíle jako pandemie covidu a není tolik času, tyto technologie nám mohou významným způsobem pomoct,“ uvedl ředitel ústavu Marek Svoboda. Dodal, že ústav se snaží mít na nejvyšší úrovni nejen přístroje na léčení, ale i komunkační technologie.

Pacienti se mohou spojit s lékařem nebo sestrou pomocí videohovoru, chatu, klasického telefonního hovoru nebo esemeskou. Neznamená to však okamžitou odpověď personálu, který má na aplikaci vyhrazený čas. Aplikace umožňuje zasílat požadavky na předpis receptu nebo edukační materiály. „Když pacienta pošleme například kolonoskopii a nebude vědět, co to je, v aplikaci se to ihned dozví, bude vědět, na co se připravit a podobně,“ doplnil náměstek ředitele ústavu Jiří Šedo.