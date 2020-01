Nová evropská síť nemocnic pomůže lépe léčit vzácné nádory. Zapojili se i lékaři z Brna

Rakovinový nádor se u Jaroslava Michala poprvé objevil před dvaceti pěti lety. Od té doby mu jich lékaři odoperovali celkem sedm. První byla bulka v podpaží. Po delší odmlce se nádory objevily na dalších místech. „Bohužel po dvaceti letech mi diagnostikovali sarkom slinivky břišní a napadené jsem měl i obě plíce,“ řekl pacient Jaroslav Michal.

Sarkom se chová jako vulkán

Podobnými sarkomy měkkých tkání u nás onemocní každý rok čtyři stovky lidí, tvoří tedy necelé procento ze všech rakovinových nádorů. Lékaři tak s nimi nemají moc praktických zkušeností. Vznikají z buněk, které se za normálních okolností diferencují ve svalovou nebo tukovou tkáň, vazivo, kost nebo chrupavku.

Vytvořit se mohou kdekoli, na rukou a nohou, na trupu, v dutině břišní, hrudní i v kterémkoliv orgánu. Jejich biologické chování je obtížně předvídatelné. Pomáhá zejména časná diagnostika a chirurgická léčba. Podle doktorky Dagmar Adámkové se sarkom chová jako vulkán a způsobuje i vzdálené metastázy. Onemocnět mohou děti i dospělí.

Čím víc zkušeností, tím úspěšnější léčba

Čím častěji přitom takové pacienty léčí, tím lepší mají výsledky. „Kdo hraje tenis často, hraje ho lépe než ten, kdo ho hraje jednou ročně, čili je známo, že ty dlouhodobé výsledky jsou dramaticky lepší na těch pracovištích, kde se tou léčbou zabývají,“ vysvětlil ředitel MOU Jan Žaloudík.

Masarykův onkologický ústav se proto nově připojil do nemocniční sítě Euracan, která umožňuje lékařům ze sedmnácti zemí zkušenosti sdílet. Do sítě jsou zapojeny vybrané onkologické ústavy z Evropy. Brněnští lékaři tak mohou nahlížet do jejich výzkumů, léčebných postupů nebo srovnávat skeny jednotlivých nádorů.

„Pokud máme případ, se kterým si v uvozovkách nevíme rady, tak to můžeme konzultovat a ověřit si, zda naše rozhodnutí jsou správná, anebo si nechat přímo poradit,“ řekl koordinátor projektu Marek Svoboda. Lékaři z Brna počítají, že jim ročně mohou sdílené zkušenosti pomoci až u deseti pacientů.

„Budeme pracovat na tom, aby u vzácných nádorů byly schopny systémy pracovat tak, aby se soustřeďovaly do vybraných nemocnic,“ řekl Jan Žaloudík.

V České republice je řada specializovaných onkologických pracovišť, novinkou jsou od prosince loňského roku národní onkologická centra v Brně a ve FN Motol v Praze, která fungují jako koordinační jednotky.