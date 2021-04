V Beskydech stále leží přes metr a půl sněhu. Vodohospodáři jsou na tání připraveni

V Beskydech nastala výrazná obleva, teploty se pohybují kolem deseti stupňů Celsia. Voda z tajícího sněhu zvyšuje hladiny vodních toků. Po vydatných srážkách jsou naplněné i vodní nádrže. „Přehrady v povodí Odry máme naplněny ze sta procent zásobních prostorů. Ty retenční, které jsou určeny pro zachycení povodní, máme vyprázdněné,“ řekla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Větší množství vody z tajícího sněhu přitéká i do přehrady Šance. V reakci na to vodohospodáři přehradu začali upouštět. Do řeky Ostravice tak aktuálně odtéká deset kubíků vody za sekundu, což je patnáctkrát více než obvykle.

„Manipulací na vodních dílech reagujeme na jednotlivé přítoky. To znamená, že z některých nádrží zvyšujeme odtok. Celou situaci důkladně monitorujeme a postupujeme podle schválených manipulačních řádů jednotlivých vodních děl. Troufáme si říci, že ta situace by neměla být dramatická a jsme schopni toto množství vody ve sněhu zvládnout,“ poznamenala Vlčková.

Zemědělci nemohou pracovat na polích

Půda je aktuálně v oblasti Beskyd extrémně nasycená. Problémy to přináší hlavně zemědělcům, kteří nemohou pracovat na svých polích. Oves, kukuřici nebo brambory ještě stále nemají nasazené. Minulý rok touto dobou už měli, trápil je ale opačný extrém, sucho. „V loňském dubnu vrcholilo sucho ve všech svých podobách a deficit srážek byl obrovský,“ řekl klimatolog Pavel Lipina.

Za loňský duben například ve Frýdku-Místku spadlo zhruba deset milimetrů srážek. Letos je to za uplynulých jednadvacet dnů už pětašedesát. „Situace je v současné době dobrá, po velmi vydatném srážkovém roce až do dnešních dnů, jak se bude situace vyvíjet dál, uvidíme. Co se týče deficitu srážek, ten je na dobré úrovni,“ poznamenal klimatolog.