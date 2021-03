Požár Severochemy se vrací k okresnímu soudu, podmínku pro bývalého zaměstnance zrušil odvolací soud

„Odpovídající by byl trest nepodmíněný,“ uvedla tehdy v reakci na verdikt okresního soudu státní zástupkyně Věra Němcová pro televizi Nova. Za nedostatečnou považovala Němcová i výši náhrady škody, kterou měl obžalovaný zaplatit.

Okresní soud v Liberci loni v prosinci muže potrestal tříletým podmíněným trestem se zkušební lhůtou pěti let. Zároveň měl Mach zaplatit 28 milionů korun za přímé škody.

Machovi hrozí za obecné ohrožení z nedbalosti dva až osm let vězení. Podle obžaloby způsobil škodu skoro za 55 milionů korun. Firma škodu a ušlý zisk vyčíslila dokonce na více než 162 milionů korun.

Okresní soud loni v prosinci dospěl k závěru, že vina bývalého zaměstnance chemičky je prokázána. Podle soudkyně Blanky Škrétové je vyloučené, aby na místě požáru nebo krátce před tím byla jiná osoba. Proti Machovi svědčilo, že byl popálený na ruce a na základě svědecké výpovědi jeho kolegy se vědělo, že čerpal chemikálie do kanystrů, které tam byly nalezeny. Mach vypovídat na policii i před soudem odmítl. Jen uvedl, že lituje toho, co se stalo. Policie dospěla k závěru, že požár vznikl při pokusu obžalovaného ukrást chemikálie zhruba za tři tisíce korun. Podle obžaloby vznikl elektrostatický náboj, když si stáčel do devítilitrového kanystru ředidlo.