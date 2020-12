Bývalému zaměstnanci Severochemy uložil soud kvůli požáru podmínku

Tříletý podmíněný trest se zkušební lhůtou na pět let uložil Okresní soud v Liberci muži, který byl obžalovaný z obecného ohrožení kvůli rozsáhlému požáru liberecké chemičky Severochema. ČTK to potvrdila soudkyně Blanka Škrétová. Zároveň by měl obžalovaný Jiří Mach zaplatit za přímé škody 28 milionů korun. Rozhodnutí soudu ale není pravomocné, případem se bude zabývat odvolací soud. Státní zástupkyně Věra Němcová se podle televize Nova odvolala.