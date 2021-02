Jelení příkop u Pražského hradu se má otevřít. Na posledních pracích se ale město s prezidentem neshodne

Práce v Jelením příkopu mají začít do týdne. To, že se mají kvůli plošině pokácet stromy, vyplývá z dopisu pražského primátora prezidentovi. Betonová podesta má mít rozměry pět krát pět metrů a bude 1,5 metru hluboká s několika sedmimetrovými piloty pro umístění jeřábu.

„Z toho důvodu by mělo být pokáceno několik vzrostlých stromů a do jedné z posledních částí zachované přírody v centru města by kromě samotného jeřábu houfně najela také nákladní auta a další stavební technika,“ píše v dopise Hřib. Podle Ovčáčka se ale primátor snaží jen zviditelňovat. Politiku podle něj pojímá jako „jedno velké hejtování druhých“.

Ovčáček: Není mi známo, že by se mělo kácet

Investorem rekonstrukce Nového proboštství je podle mluvčího Metropolitní kapitula u svatého Víta v Praze. Uvedl, že kapitula zatím Správu Pražského hradu nepožádala o souhlas s umístěním jeřábu do Jeleního příkopu.

„Doposud jsme jednali pouze se stavební firmou, která již splnila všechny podmínky a pokyny odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a Archeologického ústavu Akademie věd ČR pro umístění stavebního jeřábu do Jeleního příkopu,“ poznamenal. „Není nám také známo, že by kvůli tomu musela být kácena jakákoliv zeleň,“ dodal Ovčáček.

Poslední rekonstrukce zeleně se podle primátora odehrála v příkopu v roce 1905. Od té doby tam člověk nezasahoval. Podle primátora existují jiné způsoby, jak dopravit materiál na potřebné místo.