Záchranáři z Plzeňského kraje stále čekají na očkování, jinde šli mezi prvními. Máme málo vakcín, tvrdí koordinátor

Posádky sanitek zdravotnické záchranné služby se s lidmi nakaženými covidem-19 setkávají často, zejména když slouží v takzvaném covidovém autě, které jezdí pro pacienty, o nichž se ví, že nemoc mají. Zatímco většina krajů začala záchranáře očkovat mezi prvními, v Plzeňském kraji zatím žádný z nich vakcínu nedostal. Změní se to zřejmě až ve druhé polovině měsíce, první závazný termín očkování pro záchranáře Plzeňského kraje bude 18. ledna.

Není to tak, že by se snad záchranáři snažili vakcíně vyhnout – naopak. „Děláme všechno pro to, abychom se nenakazili. To ale nemění nic na tom, že jako zdravotníci si uvědomujeme význam očkování, chceme být očkováni, ale zatím tomu tak u nás není,“ zdůraznil řidič krajské záchranky Martin Brejcha.

Navíc když záchranáři nejsou očkováni, znamená to pro záchrannou službu velkou zátěž. Část z nich je v karanténě a musí podstupovat testy, což je nákladné. „Jenom za prosinec jsme museli protestovat 81 lidí,“ poukázala mluvčí krajské záchranky Mária Svobodová.