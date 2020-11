Za téměř půlmiliardový podvod poslal ostravský soud podnikatele Smielaka do vězení na 13 let

Krajský soud v Ostravě uzavřel kauzu daňového úniku za téměř 450 milionů korun při obchodech s elektronikou. Nejvyšší trest – třináct let vězení – dostal v nepřítomnosti šéf organizované zločinecké skupiny Wojciech Smielak. Ten už dříve utekl do Spojených států, kde ho ale policisté před rokem zatkli. České úřady se ho nyní snaží dostat zpět do vlasti.