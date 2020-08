Američané zatkli podnikatele, po kterém pátrala ostravská policie kvůli údajnému půlmiliardovému podvodu

Spolu se Smielakem čeští policisté zadrželi dalších dvanáct lidí. On sám jako údajný šéf skupiny se dostal na svobodu po třech měsících ve vazbě poté, co zaplatil dvanáctimilionovou kauci. Na začátek soudního procesu ještě přišel, s novináři ale nekomunikoval.

„Nyní probíhá extradiční řízení. Vzhledem k tomu, že se stále jedná o živou kauzu jednoho z našich Útvarů s celostátní působností, nebudeme v dané věci sdělovat více,“ uvedl mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Zůstává na svobodě

Policisté v Česku předpokládali, že americký soud Wojciecha Smielaka pošle do vazby. Do vyřešení jeho případného vydání zpět do Ostravy ho však podle redaktora ČT Jiřího Loučky ponechali na svobodě, nesmí ale opustit USA.

Mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka pro ČT uvedl, že resort momentálně žádné další informace k případu sdělovat nemůže.

Mobily z Hongkongu a Dubaje

Pokud soudy v USA vyhoví české straně, bude muset Smielak opět u Krajského soudu v Ostravě vysvětlovat údajný půlmiliardový únik na daních, ke kterému mělo dojít při obchodech s mobilními telefony. Pomáhat mu mělo dvanáct takzvaných bílých koní. Telefony nakupovali v Hongkongu nebo Dubaji, poté je nechali vyložit v Bratislavě. Následně zboží přeposlali do skladů v Olomouci a Ostravě.

Telefony byly podle státního zástupce vždy dováženy na nekontaktní firmu, na kterou byla formálně převedena povinnost přiznat a zaplatit daň. To se však nikdy nestalo.

Obžalovaným zabavili policisté majetek za zhruba sto milionů korun. Zbývajících čtyři sta milionů se doposud najít nepodařilo. Část údajně ukradených peněz měl Wojciech Smielak investovat na ostrově Vir v Chorvatsku, kde údajně nechal postavit apartmány k pronájmu.